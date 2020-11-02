بعد الإطاحة بعبدالرحيم وأحمد مرتضى.. عباس زكي: لعبنا ماتش كورة والبعض صدم

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، عضو حزب مستقبل وطن، إن المنافسة الانتخابية في الدائرة بين 18 مرشحا كانت أشبه بمباراة كرة قدم تنافسية، مضيفا: "لعبنا ماتش كورة على مستوى عالي، وربنا كرمنا لأننا احتهدنا وتعبنا ومكناس بتنام لمدة 35 يوما".

وأضاف عباس، في أول تصريحات صحفية لـ"الوطن"، بعد إعلان فوزه رسميا في الجولة الأولى من الانتخابات، أنه لن يعد أهالي الدائرة بـ"كلام حلو"، لكنه يعدهم بأفعال على أرض الواقع، قائلا: "الكلام الحلو كتير، وسهل نتكلم ونقول، لكن أنا مش هتكلم، أنا هسيب أفعالي على الأرض هي اللي تثبت".

عضو مجلس النواب: مفيش مال سياسي.. تعبنا واجتهدنا

وعن اتهامات البعض باستخدام المال السياسي لحسم المقاعد في الدائرة، قال النائب زكي عباس: "غير صحيح، ده كلام مرسل، وبعض اللي خسروا كرسي البرلمان، أصيبوا بشعوذة وصدمة جعلتهم يقولون كلام غير حقيقي"، مؤكدا احترامه لجميع منافسيه، ورفضه في الوقت نفسه باستخدام اتهامات مرسلة، بحسب قوله.

وتعتبر المرة الأولى التي يحصل فيها عباس زكي على عضوية البرلمان، وتمكن من الفوز إلى جانب رجل الأعمال محمد أبوالعينين، فيما خسر الانتخابات بالدائرة كل من عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد المقبلين، في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.