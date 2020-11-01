الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار رقم 79 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الأولى).

وأعلنت الهيئة، انتخاب 202 عضوا فردي وقائمة عن الجولة الأولى، موضحة الأسماء المرفقة، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسـمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

وتجرى الإعادة بين المرشحين المبين أسمائهم بالكشوف المرفقة، قرين كل دائرة، فى خارج جمهورية مصر العربية: أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين: 21 و22 و23 نوفمبر، وداخل جمهورية مصر العربية يومي: الإثنين والثلاثاء الموافقين: 23 و24 نزفمبر.