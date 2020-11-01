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محمود مسلم

الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

كتب:

الوطن
09:26 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار رقم 79 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الأولى).

وأعلنت الهيئة، انتخاب 202 عضوا فردي وقائمة عن الجولة الأولى، موضحة الأسماء المرفقة، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسـمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

وتجرى الإعادة بين المرشحين المبين أسمائهم بالكشوف المرفقة، قرين كل دائرة، فى خارج جمهورية مصر العربية: أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين: 21 و22 و23 نوفمبر، وداخل جمهورية مصر العربية يومي: الإثنين والثلاثاء الموافقين: 23 و24 نزفمبر.

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