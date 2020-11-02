الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية: حصار الإرهاب ودك البؤر الإجرامية

تحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري، كان من أهم أولويات استراتيجية وزارة الداخلية، باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسيين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف حرصت وزارة الداخلية، على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد، تستهدف القضاء على الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج، باعتباره من أخطر التحديات الأمنية التي تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ولا يفرق بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسي أو مؤسسي، مستخدمًا كل أساليب القتل والتخريب والترويع.

وبذلت أجهزة الأمن التابعة للوزارة جهودًا مضنية في حصار الإرهاب، وكلفها ذلك العديد من الشهداء والدماء الزكية من أجل الحفاظ الوطن.

حملات الداخلية المتواصلة لدك البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها (1701 متهما بحوزتهم 82 قطعة سلاح ناري، 231 طلقة مختلفة الأعيرة، و117 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 74 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 18410 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم ، 2336 قضية متنوعة، وضبط وفحص 11116 عنصرا إجراميا.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 17 عنصرا إجراميا شديد الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 118 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بني سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان) بإجمالي مضبوطات 95 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.