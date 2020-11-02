الداخلية تشن حملة على تجار المخدرات في المحافظات

ضبط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية 24 قطعة إسطوانية لمخدر الهيروين و40 لفافة للمخدر نفسه، وزنت جميعها 6,500 كيلو جرام تقريباً، و24 طربة حشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، مع أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع وهواتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامي.

ضبط 170 طربة حشيش بالشرقية

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما، بحوزة سيدة مقيمة بدمياط "لها معلومات جنائية" في كمين أعد خصيصاً لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، واعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و190 ألف جنيه تقريباً.

ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 26,800 قرص مخدر لعقاقير (أبتريل، أموتريل، باركينول، تامول)، وبندقية خرطوش، و8 طلقات نارية، ومبلغ مالي بحوزة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه "له معلومات جنائية"، حال تواجده بالقرب من مسكنه في الإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 350 ألف جنيه تقريبا.

حملات أمنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات بمديريات الأمن بعدة محافظات

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة – أمن الجيزة) وإدارات البحث الجنائى وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن نطاق الإختصاص من تحقيق النتائج التالية:

بنطاق مديرية أمن قنا:

ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، بحوزة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قنا.

بنطاق مديرية أمن القاهرة:

ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 65 جراما، بحوزة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.

بنطاق مديرية أمن الإسكندرية:

ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 160جرام – عدد 30 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) ، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) حال تواجده بدائرة القسم.

ضبط(عدد 40 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 300 قرص مؤثر لعقاقير" باركينول – أبتريل – أموتريل") ، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

بنطاق مديرية أمن المنيا:

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، بحوزة(عاطل " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) حال تواجده بدائرة القسم.

بنطاق مديرية أمن أسوان:

ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما، بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان حال تواجده بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط من ضبط بندقية خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام بحوزة صياد - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (فرد خرطوش وطلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر بحوزة عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية سلاح أبيض.