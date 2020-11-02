الإدارية العليا تستقبل 75 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، 75 طعنا قضائيا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي ظهر أمس الأحد.

ونظرت المحكمة اليوم 44 طعنا من بين 75 طعنا، وقررت حجزهم للحكم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون أيضا لنظرها بجلسة السبت المقبل.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعدا.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.