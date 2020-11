العمر مجرد رقم.. صوفيا لورين تعود للسينما بفيلم The life ahead

أثبتت الإيطالية صوفيا لورين، 86 عاما، أن العمر مجرد رقم، وأن الموهبة لا تنضب مهما طال الغياب، فالممثلة التي وصفت بأنها "أيقونة" للجمال، عادت للسينما بعد 6 سنوات من البعد، حيث انتهت من تصوير فيلمها The life ahead، وهو ما ينتظره جمهورها بالكثير من الشغف.

The life ahead من إخراج إدواردو بونتي، ومأخوذ من كتاب لـ أوغو تشيتي وورومان جاري.

الفيلم مدته ساعة و34 دقيقة، يشارك في بطولته أبريل زامورا وإبراهيما جوي، وناطق باللغة الإيطالية، ومن المقرر عرضه يوم 13 نوفمبر.

وعودة صوفيا لورين للسينما أسعدت الكثيرين من عشاقها، خاصة أن آخر مشاركاتها كانت منذ سنوات في الفيلم القصير Human Voice، عام 2014، والذي أخرجه إدواردو بونتي.

وكان آخر ظهور لها في فيلم تليفزيوني عام 2010 في My House Is Full of Mirrors، وهو من إخراج فيتوريو سيندوني.

أما آخر أفلام صوفيا لورين السينمائية، فكان Nine، الذي عرض عام 2009، وهو من إخراج روب مارشال، وبطولة دانيال داي لويس، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم ماريون كوتيار ، بينيلوبي كروز، نيكول كيدمان.

وترشح Nine لـ 4 جوائز أوسكار، و5 جوائز جولدن جلوب ولجائزة بافتا، وهو يعتبر النسخة الأمريكية من الفيلم الإيطالي 8.5.

وصوفيا لورين ولدت 20 سبتمبر 1934 في إيطاليا، شاركت في 98 فيلما، أولها عام 1950 من خلال ظهورها في Tototarzan، وفي نفس العام شاركت في أفلام Le sei mogli di Barbablù، Cuori sul mare وIl voto.

وفي فترة الخمسينات وحدها شاركت في أكثر من 40 عملا، لتبدأ فترة الستينات بفيلم Heller in Pink Tights.

وترشحت صوفيا لورين لعدد كبير من الجوائز وحصدت جائزة أوسكار عام 1962، عن دورها الرئيسي في فيلم La ciociara، لتصبح أول ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم بلغة أجنبية، ولم تكن صوفيا لورين حاضرة في حفل توزيع الجوائز.

وترشحت لجائزة أوسكار عام 1965 عن دورها الرئيسى في فيلم Matrimonio all'italiana، وكرمتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بإهدائها جائزة أوسكار فخرية نظرا لأدائها المميز في الأفلام التي شاركت فيها.

وفي عام 1995 قدمت لها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماتها البارزة في عالم الترفيه، وحصدت جائزة بافتا عام 1962، كأفضل ممثلة أجنبية.