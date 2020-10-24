"نادي القضاة": إشرافنا على الانتخابات مهمة وطنية.. لم نرصد أي معوقات

قال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن إشراف القضاة على الانتخابات مهمة وطنية، نقوم بها بكل نزاهة ووقار، "اعتدنا في كل الاستحقاقات، أن نقوم بواجبنا الوطني، بدءً من استلام المظاريف الخاصة حتي مرحلة الفرز، وتم توفير كل السبل للقضاة للقيام بواجبهم الأمثل".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN": "تابعنا منذ الساعات الأولى من بدء الانتخابات، انتظام القضاة في ممارسة واجبهم من داخل اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات"، لافتا إلى أن مقر اللجنة الانتخابية، ورائه مجهود عظيم من جميع الجهات، فنحن أمام ملحمة وطنية في ظل ظروف جائحة يعلمها الجميع، وهي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

من ناحية أخرى، أثني الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الوضع في اللجان الانتخابية خلال أول يوم انتخابات لمجلس النواب 2020، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التنظيم الجيد للعملية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.

وأوضح "ابو سعدة"، أن الإقبال في هذا اليوم، أكبر من الشيوخ، نظرا لقوة التنافس، وهناك حشد من القبائل والأسر والعائلات، "الصحة طمأنت الناس، عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والزام المواطنين بارتداء الأقنعة"، لافتًا إلى أنه تم تعقيم اللجان بشكل جيد.