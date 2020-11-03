السبت المقبل.. 2000 وظيفة توفرها "الشباب والرياضة"

في إطار سعيها لتوفير فرص العمل للشباب وحديثي التخرج من كافة المؤهلات الدراسية، ستقوم وزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن عقد أول ملتقى توظيفي بعد انتشار جائحة كورونا، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ذكورا وإناث، بمدينة الإسكندرية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة ان تنظيم الملتقى التوظيفي سيتم من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالوزارة بالتنسيق شركة ابن سينا فارما ورعايتها الكاملة للحدث، وذلك بنادى سموحة الرياضى بالإسكندرية.

وزير الرياضة يشدد على ضرورة التوسع في ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل متنوعة

وشدد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على ضرورة التوسع في إقامة ملتقيات التوظيف لشباب الخريجين، لاسيما وأن هذا الملتقى هو الأول للوزارة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في البلاد، لافتا إلى أن الملتقى سيوفر نحو 2000 فرصة عمل، في كافة المجالات بسوق العمل.

وأوضح الوزير أن الملتقى التوظيفي يأتي في إطار السياسة العامة للوزارة للمساهمة في تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.

ومن المقرر أن يشارك فى الملتقى 30 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص التي توفر فرص عمل في العديد من المجالات الفنية والمهنية ، والحرفية ، ومن بينها ما يلي :

- فرص عمل في المجالات الصناعية.

- فرص عمل بمجالات السياحة والفندقة.

- فرص عمل متنوعة في مجالات تصنيع الأدوية.

- صناعة السيارات.

-صناعة الأجهزة الكهربائية.

- إنتاج البلاستيك واللدائن .

- المطاعم السياحية.

- مصانع الغزل والنسيج .

- فرص عمل بالهايبر ماركت.

- فرص أخرى بالمبيعات بمجالات متنوعة.

من الجدير بالذكر، أن الملتقى التوظيفي سيقوم بقبول واستقبال طلبات الخريجين والشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، في مواعيد تبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحضور بالكمامة.