أعلنت مبادرة "مصر تعمل" لتوظيف الشباب، ملتقى توظيف للعمل بعدد من سلاسسل المطاعم الشهيرة، على أن يكون العمل مناسب للطلبة، وذلك يوم الإثنين المقبل، بإحدى فروع سلسة مطاعم الدجاج الشهيرة بشارع عين شمس بالقاهرة.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الملتقى التوظيفي ومميزات العمل:

شروط التقدم للوظائف

- أن يكون المتقدمين للوظائف طلبة أو حاصلين على مؤهل متوسط أو عال.

- أن يكون المتقدمين للوظائف طلبة أو حاصلين على دبلومات السياحة.

- متاح العمل للذكور والإناث.

- تصل مدة العمل إلى 9 ساعات يومية.

- تقديم صورة البطاقة

مميزات العمل

- مرتب شهري ثابت 2500 جنيها.

- توفير وجبة للعاملين.

- يوفر المطعم يونيفورم للعاملين دون أجر عليه.

- لا يشترط الخبرة في العمل.

وللتقدم للوظائف المتاحة، يمكنك ملأ الاستمارة الموجودة على صفحة "مصر تعمل"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتوجه يوم الإثنين المقبل، إلى فرع سلسلة مطاعم الدجاج الشهيرة، الموجود بشارع عين شمس بالقاهرة.