مستشار الرئيس عن استقرار إصابات كورونا: ده حدث بكرم ربنا ورضاه

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الاستقرار النسبي في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، رغم اجراءات اتخذتها بعض الدول الأولى مثل فرنسا وألمانيا والبحرين لعودة الإغلاق مرة أخرى، قائلا: "كرم من عند ربنا"

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، إننا حاليا لسنا في تجربة أي دولة أخرى، بل في التجربة المصرية، فالوضع في مصر تم بكرم ربنا ورضاه، كما تم بتكاتف من الدولة المصرية رئيسًا وحكومة وشعبًا، وكل الوزارات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن كل المواطنين تكاتفوا وتعاونوا كي يكونوا سدا منيعا أمام فيروس كورونا، "الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله على اللي احنا فيه، إحنا ما زلنا فيه حالات إصابة، وما زلنا نعاني من بعض المشاكل الناتجة من بعض الحالات، ولكن هذه الأعداد لا تُقارن بما حدث في شهري 6 و7 ".

وأوضح أن نسبة الإصابات ارتفعت الفترة الحالية بشكل بسيط، كما أن الحالات المصابة دائما ما تكون ما بين الحالة المتوسطة والبسيطة، وعدد قليل من الحالات تلجأ للدخول إلى المستشفيات، "نسبة اللي بيدخلوا المستشفيات بسيطة، رغم إنها زادت درجة طفيفة"، موضحًا أن الأمور مسيطر عليها تماما.

وأشار إلى أن الامدادات التجهيزية الطبية والدوائية موجودة، وخريطة المستشفيات جاهزة لأي احتمالات، "ندعو الله أن نستمر في هذا ولا ندخل في الأعداد التي دخلت فيها دول أخرى في الشرق الاوسط أو أوروبا أو أمريكا".