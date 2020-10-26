مستشار الرئيس: أجرينا تغييرات "ليست جذرية"في البرتوكول العلاجي لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تغييرات في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن هذه التغييرات ليست جذرية وتعتمد على الخبرات المتراكمة لدى الأطباء أثناء تعاملهم مع الحالات السابقة، فكل حالة على حدة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن العلاجات لفيروس كورونا تختلف حسب شدة الحالة، فعلاج الحالات البسيطة ليس كالحالات المتوسطة والحالات الشديدة والحالات الأكثر شدة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن جوهر العلاج موجود ويتعامل مع أعراض ومشاكل ناتجة عن الفيروس، ولا يتعامل مع الفيروس نفسه، حيث لا يوجد حتى الآن علاج حاسم أو محدد بالنسبة للفيروس، ولكن يتم التعامل معه نتيجة تغيرات منطقية وعلمية وطبية نتيجة تراكمات خبره الفترة الماضية.

وأوضح "تاج الدين"، أن الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه في كونهما يصيبان الجهاز التنفسي، وهناك شبه كبير جدًا ما بين أعراض المرضين، ولكن يجب على الأطباء التشخيص جيدًا والتفرقة بين مصابي فيروس كورونا ومصابي الإنفلونزا، كون الاثنان أمراضا معدية تصيب الإنسان وتبدأ بأعراض قد تكون شديدة أو بسيطة.

وأشار إلى أن إصابات كورونا معدية مثل الإنفلونزا الموسمية، كما أن أساليب الوقاية من الفيروسين متشابهة، لكن "كورونا" قد يعدي أكثر عدد من المخالطين، وقد تكون شدته أكثر من الإنفلونزا، كما أن مدة تحول الشخص من إيجابي إلى سلبي في كورونا قد تطول عن الإنفلونزا.

ونصح مستشار رئيس الجمهورية، المواطنين الذين في حاجة للقاح الإنفلونزا الموسمي بتناوله، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس له علاقة بفيروس كورونا، لكنه يّحد من شدة مرض الإنفلونزا العادية ويحد من المضاعفات وليس له علاقة بكورونا، مؤكدًا أن لقاح كورونا الذي يتم تجريبه في مصر، "بعد ما تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على عدد كاف من المتطوعين هنشوف تأثيرة إيجابي ولا لأ، محتاجين جرعة ولا اثنين، إيه أثاره الجانبية؟ وعندما نوصل لإجابات عن ذلك نقول أننا توصلنا لهذا اللقاح".