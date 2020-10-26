مستشار الرئيس: مصر ستبيع خدمات رقمية من "طيبة 1" لدول وادي النيل

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إن مصر بها تحول رقمي واعد وأكبر دليل على هذا هو إكمال العام الدراسي الماضي رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مبينًا أن مصر تحتل وفق المتوسط العالمي للتحول الرقمي وسرعة الإنترنت مكانًا جيدًا.

وأضاف "غنيم " في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن البيئة التكنولوجية في مصر تحتاج إلى تجديد في البنية التحتية، وهذا يحتاج نحو 400 مليار جنيه من أجل تركيب كابلات "فايبر أوبلكس"، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الموارد البشرية.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، أن طرح القمر الصناعي "طيبة 1" العام الماضي كان سببه توفير شبكة هوائية بجانب الشبكة الأرضية، موضحًا أن القمر سيخدم بشكل أكبر المحافظات الحدودية سيناء وتوشكى والوادي الجديد وسيناء، وستعمل مصر على بيع الخدمات الناتجة عنه لدول وادي النيل ، وكذلك بيع خدمات رقمية أخرى لدول عديدة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إلى أن منصة مصر الرقمية مازالت تجريبية منذ 5 أشهر وحتى الآن، وعند عملها بطاقة كاملة ستوفر 550 خدمة رقمية خلال 3 سنوات، موضحًل أن المنصى توفر حاليًا 72 خدمة رقمية تحت التجارب، وستوفر خدمات أخرى للمواطن دون الذهاب إلى الوزارة بنفسه من أجل الدفع الإلكتروني للقضاء على الفساد، وتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش لتحقيق مبدأ الشمول المالي.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية، بتوفير باقات إنترنت سريعة ومخفضة لطلاب الجامعات والمدارس، لأن التعليم الإلكتروني هو التعليم المستقبلي حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.