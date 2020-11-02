رامي بركات يحيي ذكرى وفاة أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكي بصورة من قبره

أحيا رامي بركات الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، ذكرى وفاة شقيقه، ونشر عبر حسابه بفيس بوك، صورا لقبر هيثم.

وعلق قائلا: "ذهب ولكن لم ينس أبدا.. ذكراك ستعيش طول ما أنا حي، أحبك يا أخي الكبير"

واحتفل منذ أيام رامي بحفل خطوبته داخل منزله، وحرص على التقاط صور الزفاف بجوار صورة والدته الراحلة هالة فؤاد، وقبل حفل زفافه بدقائق، نشر عبر الاستوري الخاص به بإنستجرام، صورا لوالدته بفستان الزفاف، أثناء عقد قرانها على والده رجل الأعمال.

ورامي دائم لإحياء ذكري شقيقه ووالدته هالة فؤاد، فيحرص على فترات، على نشر صورهما على حساباته الخاصة على السوشيال ميديا، ودائم الدعاء لهما، مطالبا كل متابعيه، أن يدعو لهما.

وتحل خلال أيام الذكرى السنوية الأولى لهيثم أحمد زكي، الذي توفى 7 نوفمبر 2019، وحيدا في منزله، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.