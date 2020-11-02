أحمد الفيشاوي عن واقعة تشاجره مع زوجته لـ"الوطن": أي كلام

نفى الفنان أحمد الفيشاوي، ما تردد من أنباء بشأن نشوب مشاجرة بينه وبين زوجته ندى الكامل منذ يومين، داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بمنطقة الزمالك.

وقال الفيشاوي لـ"الوطن"، في أول تعليق منه على هذه الواقعة، إن ما تردد في هذا الشأن "أي كلام"، بحسب وصفه، مؤكداً أن علاقته بزوجته جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.

وكانت أنباء قد زعمت نشوب مشاجرة بين الفيشاوي وزوجته، استمرت لنصف ساعة على مرأى ومسمع من الحضور، وهو ما نفاه الفيشاوي جملة وتفصيلاً.

وفي سياق مختلف، ينتظر الفيشاوي تحديد الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "30 مارس" موعدا لعرضه، وذلك بعد انتهائه من تصوير مشاهده بالكامل قبل أسابيع عدة، حيث وصف هذه التجربة بالمختلفة، كونها تدور في أجواء من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل.

وقال الفيشاوي في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن فيلمه من نوعية أفلام السايكو دراما التي يحب الجمهور مشاهدته فيها، حيث إنه لم يقترب من هذه المنطقة التمثيلية منذ تقديمه لفيلم "45 يوم" قبل أعوام عديدة.

وأكد أنه يجسد شخصية شاب يدعي "علي"، حيث يفاجأ بتحقق أحلامه أو جزء منها علي أرض الواقع، لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، وفقاً لكلامه.

ويشارك في بطولة "30 مارس" خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم ومحمد علي رزق، من إخراج أحمد خالد موسي.

وعلي الجانب الآخر، يضع الفيشاوي اللمسات الأخيرة علي أغنيته الجديدة "نمبر 2"، المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراجه، والتي أعلن أنها إسقاط علي أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان، وهي أغنية تنتمي لنوعية أغاني الراب التي اعتاد الفيشاوي علي غنائها خلال الأعوام الأخيرة.