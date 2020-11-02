سميرة عبدالعزيز عن رفضها أداء دور والدة "رمضان": أنا مش أم لشخص بلطجي

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن الفنان محمد رمضان وجه لها عتابا على رفضها القيام بدور والدته في أحد المسلسلات، ولكنها ردت على هذا العتاب بأنها تّرفض الدور ولا ترفضه كشخص، "أنا مليش دعوة بيه كشخص، أنا ليا دعوة بالدور بس".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أنها عندما قرأت سيناريو العمل، وجدت أنه لا تّصح أن تؤدي دور والدة شخص بلطجي، بعد عملها لدور والدة لخمسة أئمة، " لا يمكن أقبل عملا إلا لما يكون دوري فيه رسالة أو هدف".

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة، عن سعادتها بالانضمام إلى مجلس الشيوخ، قائلة: "شرف ليا أن أُعين في مجلس الشيوخ باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أُجله وأقدره وأدعو ربنا يعينه على ما يقدمه لمصر، ده تكريم ما بعده تكريم”.

وأوضحت "عبدالعزيز" أن عودة الدولة للإنتاج الفني هي أهم أولوياتها في المجلس لتقديم أعمال جيدة نتباها بها وتليق بمصر، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الفنان يحيي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ على تبني عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه عندما تخلت الدولة عن الإنتاج تحولت الأعمال الفنية إلى ما نرفضه حاليًا، موضحة أن الإنتاج أصبح في يد التجار الذين يقدمون الألفاظ البذيئة والعُري والسكاكين والضرب.