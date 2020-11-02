توزيع جوائز البحث العلمي بـ"زراعة الإسكندرية" الأحد

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات توزيع جوائز دريم مشرق لتشجيع البحث العلمي، بمجالات التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ويشارك الدكتور عبدالله زين عميد الكلية ويوسف محمود ربيع رئيس مجموعة دريم مشرق للأغذية، والدكتور تيسير محمود أبو بكر رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وأعضاء الجمعية والفائزون وأساتذة كلية الزراعة.

وقال الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن جوائز النسخة الحالية من المسابقة، بلغت 11 جائزة، تنافس عليها أكثر من 52 بحثا مصريا وأجنبيا من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمركز القومي للبحوث وجامعة بنها وأكاديمية مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعتي أوهان الصينية وتورنتو الكندية.

وأشار يوسف، إلى أن الأبحاث الفائزة تناولت استخدام النانوتكنولوجي في العديد من الاستخدامات للمستحضرات والبروتينيات، خاصة من فول الصويا، وتوليف بعض الأغذية الوظيفية لانتاج منتجات ومستحضرات للوقاية من أمراض القلب والسرطان في منتجات الألبان.

واستخدام حبوب لواقح النخيل لتدعيم اللبن الزبادي، لإنتاج منتجات غذائية عالية القيمة، تحافظ على صحة الإنسان المصري من الأمراض الخطيرة خاصة القلب، مشيرا إلى فوز أحد الأبحاث التي انتجت القهوة، من مسحوق نوى البلح المصري،

وأثبت فوائده الصحية الهامة، فيما فاز بحث مصري كندي مشترك بين جامعة الاسكندرية، وجامعة تورنتو اجرى على الطحالب البحرية لفصل بعض المركبات وإنتاج منتجات غذائية لها فوائدها، كمضادات أكسدة لصحة القلب ومحاربة الأمراض الخطيرة، التي تهاجم جسم الأنسان كالسرطان وأمراض الكبد، كما فاز بحث اهتم بالحفاظ على سلامة وجودة زيت الزيتون المصري، من التزنخ باستخدام النانوتكنولوجي.

وقال يوسف، إن هذا هو العام الثاني للجائزة والتي تمثل التعاون الأمثل بين الجامعة والصناعة والمؤسسات العلمية للصناعات الغذائية خاصة وأن الجمعية العلمية، تضم أكثر من 600 باحثا وعضوا، يمثلون أكاديميات وكليات الزراعة ومؤسسات التصنيع الغذائي في مصر، وأن الأبحاث الفائزة، أستخدم معظمها النانوتكنولوجي في إجراء الدراسات والتجارب العلمية، تماشيا مع الاتجاه العالمي في البحث العلمي خاصة في مجال تقنية وتصنيع الغذاء.