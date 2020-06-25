الصناعات الغذائية: تطوير "قها وأدفينا" يؤكد أهمية قطاع الأعمال

ثمن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركتي قها وادفينا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، قائلا إن هذا التوجيه من تداعيات فيروس كورونا الإيجابية التي كشفت أن شركات القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنها.

وقال عيش: "لسنا ضد التطوير وإعادة الهيكلة، ولكننا نفضل السير في الاتجاهين، من أجل المحافظة على الشركات الوطنية التي تحمينا وقت الأزمات وتمنع الاحتكارات"، مضيفًا في تصريحات له، أن تطوير وتحديث قها وادفينا، من القرارات التي أثلجت الصدور، وأشعرتنا بتقدير الرئيس لدور شركات الصناعات الغذائية الوطنية والاعتماد عليها بأزمة كورونا.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين كان يبحث عن سيولة ودعم مادي لتطوير شركات القطاع، أما الآن بعد توجيهات الرئيس سيتم ضخ سيولة لإعادة الهيكلة والاعتماد على عمالنا ومصانعنا، مشيرا إلى أهمية تأهيل العمالة وتدريبها لتقديم منتج متطور قادر على المنافسة والاستحواذ على حصة من المبيعات بالسوق.

ولفت، أن تحديث الشركات يحتاج أولا إلى ضخ سيولة، ثم إجراء دراسة جدوى للسوق تكشف مدى استيعابه لمنتج جديد قادر على منافسة المنتجات الحالية، مضيفا أن قطاع المخابز أظهر أهمية الشركات الوطنية في الأزمات وخاصة خلال جائحة كورونا، قائلا لولا أن قطاع المخابز يتبع وزارة التموين لم نكن نستطيع توفير الخبز وكنا شاهدنا استغلال واحتكارات للازمة كما حدث بالصيدليات، وكنا سنبحث عن عيش وأرز و زيت.