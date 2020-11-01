باحث سياسي: الانتخابات الأمريكية مختلفة وصعبة بسبب كورونا

قال مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات، إن ولاية كاليفورنيا أغلبها ديمقراطيين وسيصوتون للمرشح جون بايدن، ولكن ما يحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية نظام الأصوات المجمع.

وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الأصوات يتم احتسابها بالمجمع الانتخابي، حيث أن يوم 3 نوفمبر سيعتمد فيه التصويت بالبريد أو بنظام آخر، وتم تصويت من قبل 93 مليون صوت حتى الآن، ذلك هو أحد الأسباب التي قد يطعن أحد الناخبين على الانتخابات: "وده أكثر من ثلثين عدد الناخبين اللي صوتوا في 2016"، موضحًا أن الانتخابات للعام الجاري هي انتخابات فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لا أحد يختلف على مرشح بعينه، ولكن يختلف الجميع على فكر وأيدولوجية: "لو ترامب كسب العلاقات الاقتصادية هتزدهر والعلاقات مع الشرق الأوسط، ولو جون بايدن هيكون فيه زيادة في البطالة وزيادة في أعداد المصوتين".

وأكد الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات، أنه عندما يكون هناك فارق كبير في الأصوات بين المرشحين يمكن توضيح من المرشح الفائز في الانتخابات، ولكن الانتخابات العام الحالية من المستحيل تحديد من الفائز في الانتخابات بسبب وجود انتخابات عبر البريد لم تكن موجودة قبل تفشي جائحة كورونا.