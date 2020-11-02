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فيديو.. رقص خالد الصاوي وبشرى في حفل زفاف درة وهاني سعد

كتب:

خالد فرج
09:46 م | الإثنين 02 نوفمبر 2020
درة وهاني سعد

درة وهاني سعد

نشرت الفنانة بشرى، مقطعا مصورا لها في حفل زفاف الفنانة التونسية درة، ورجل الأعمال المصري هاني سعد، المقام حاليا بمدينة الجونة الساحلية، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وظهرت درة في المقطع وهي ترقص مع بشرى وخالد الصاوي وشريف رمزي، على نغمات أغنية "تعالى" للمطرب رامي صبري، حيث سادت حالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

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الف مبروك ل درة و هانى @sheriframzy

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وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل أمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا.

كما أنه هو الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقا هو والفنان مينا مسعود.

ويمنع لأي شخص دخول الفندق ما لم يتم وضع اسمه من قبل إدارة الجونة لدخوله، كما كل من ينزل فيه يمنح بطاقات خاصة لدخولهم.

استعانت الفنانة التونسية درة، بآية من الكتاب المقدس لإعلان زفافها فكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

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