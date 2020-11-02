فيديو.. آسر ياسين يرقص مع درة وزوجها في حفل زفافهما على نغمات "مليونير"

دخل الفنان آسر ياسين، فى وصلة رقص، رفقة الفنانة التونسية درة ورجل الأعمال المصري هاني سعد، خلال حفل زفافهما المقام حاليا بمدينة الجونة، وذلك على نغمات أغنية "مليونير"، التى كانت تتر مسلسله الأخير "بـ 100 وش".

يذكر أن فرح الفنانة التونسية درة و"هاني" مقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل أمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا.

كما أنه هو الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقا هو والفنان مينا مسعود.

ويمنع لأي شخص دخول الفندق ما لم يتم وضع اسمه من قبل إدارة الجونة لدخوله، كما كل من ينزل فيه يمنح بطاقات خاصة لدخولهم.

استعانت الفنانة التونسية درة، بآية من الكتاب المقدس لإعلان زفافها فكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".