ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بــ827 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 2 نوفمبر، في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 827 جنيهًا، مقابل 824 جنيها في صباح اليوم بفارق 3 جنيهات.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 825 و827 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و616 جنيهًا.

الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1887.60 دولار.

وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2217.74 دولار وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 850.14 دولار.