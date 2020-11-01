لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بــ824 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر، بسبب إجازة البورصات العالمية، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 824 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله صباح أمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 939 و942 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 822 و824 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 705 و706 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و592 جنيهًا.

رحلة أسعار الذهب عالميًا

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها خلال شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط باتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة.

وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضًا 0.5 بالمئة عند 1867.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 بالمئة إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب، الذي غالبًا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، مكاسب بلغت 24 في المئة هذا العام وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز أثناء الجائحة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.43 بالمئة إلى 23.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2.13 بالمئة إلى 848.19 دولار وتراجع البلاديوم 1.95 بالمئة إلى 2194.00 دولارًا.