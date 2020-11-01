مستقرا لليوم الثاني.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 939 و942 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 822 و824 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 705 و 706 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و592 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال الأسبوع الماضي، هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط بإتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5% عند 1867.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، مكاسب بلغت 24 في المئة هذا العام وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز أثناء الجائحة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.43% إلى 23.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2.13% إلى 848.19 دولار وتراجع البلاديوم 1.95% إلى 2194.00 دولارا.

الذهب سيكون الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة

وكان رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، قال إنّ سوق الذهب المصري شهد تأثرًا كثيرًا بالأحوال السياسية والاقتصادية فى مصر وعاد الانكماش للصاغة المصرية نظرًا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة وانتهاء موسم الأفراح المعتاد خلال تلك الفترة.

وكانت تقارير صادرة عن مجموعة سبائك الكويت أوضحت في تقريرها الأسبوع الماضي، أنّ المعدن الأصفر تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع رغم التقلبات الحادة خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا خلال جلسة الثلاثاء، ليتأثر بقوة الدولار وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إلى أنَّ أسعار الذهب تنخفض في حال ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية، وترتفع الأسعار إذا انخفضت أسعار الدولار، مشددًا على أنَّ المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن أسعار الذهب ستظل في ارتفاعات متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.