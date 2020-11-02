أعلى بيع في المصرف المتحد.. سعر الدولار اليوم الاثنين 2-11-2020

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 2 نوفمبر الحالي، وتقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجل الدولار الأمريكي أعلى بيع في بنك قناة السويس والمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فوائد الاستثمار في الدولار

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، يرى خبراء أنّ اقتصاديات منطقة اليورو تظهر مؤشرات على التعافي أفضل من الولايات المتحدة، وذلك بعد أزمة كورونا التي عصفت بالعالم العام الحالي.

وقال ميخائيل زيلتسر، خبير الأسواق لدى BCS World of Investments، إنّ العملة الأوروبية قد تكون في هذه المرحلة أكثر جاذبية للمستثمرين من العملة الأمريكية عند مقارنة أداء اقتصاد منطقة اليورو بأداء اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنّ مؤشر الدولار يستمر في الانخفاض أمام سلة من العملات الرئيسية، إذ وصل إلى أدنى مستوياته في عامين، كما أنّه يستمر في التراجع.

وأضاف أنّ "الدولار ليس الأداة الأفضل لحفظ رأس المال، على خلفية برنامج واسع النطاق للتحفيز النقدي والمالي، وحماس السلطات الأمريكية لتقليص عجزها التجاري".

وأعطى الخبير نظرة مستقبلية مستقرة لليورو، لافتا إلى أنّ اليورو قد يصعد أمام الدولار فوق مستوى 1.2، بعد النظر للظروف المواتية.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرج"، فقد بلغ مؤشر الدولار، اليوم الاثنين، مستوى 94.14 نقطة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.18 جنيه للشراء، و20.39 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.16 جنيه للشراء، و20.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.