220 مرشحاً يتنافسون في إعادة المرحلة الأولى والمستقلون يتَحدون الأحزاب بقوة في 44 دائرة

كشفت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول، عن جولة إعادة ساخنة بين المرشحين وعددهم 220 مرشحاً يتنافسون على 110 مقاعد فى 13 محافظة، ويخوض حزب مستقبل وطن السباق على أغلب المقاعد، فيما ينافس المستقلون بقوة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة، ووصل عدد الناخبين المشاركين فيها إلى 9 ملايين و69 ألفاً و729 ناخباً بنسبة مشاركة 28.06%، وسيتم إجراء انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بالداخل، تطبيقاً للجدول الزمنى للانتخابات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات النواب 14 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، فيما نجح 32 مرشحاً فى حسم انتخابات مجلس النواب من المرحلة الأولى منها 25 مقعداً لمستقبل وطن، و4 للشعب الجمهورى و3 مقاعد للمستقلين.

ويخوض جولة الإعادة 220 مرشحاً يتنافسون على 110 مقاعد، فى 13 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، فيما كانت «البحر الأحمر» المحافظة الوحيدة التى استطاعت حسم الانتخابات من الجولة الأولى، واحتلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات التى يجرى على مقاعدها إعادة بـ36 مرشحاً يخوضون الإعادة على 18 مقعداً، ثم المنيا بـ30 مرشحاً على 15 مقعداً، ومحافظة سوهاج بـ28 مرشحاً على 14 مقعداً، ثم أسيوط 24 مرشحاً يخوضون جولة الإعادة على 12 مقعداً.

ويخوض حزب «مستقبل وطن» جولة الإعادة بـ85 مرشحاً، فيما يخوض حزب الشعب الجمهورى جولة الإعادة بـ19 مرشحاً، أما النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين، فيما يخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86، وهو ما جعلهم منافساً رئيسياً فى جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية، فيما فشل المستقلون فى الوصول لجولة الإعادة فى عدد من الدوائر أبرزها دائرة غرب سمالوط فى المنيا ودائرة دار السلام فى سوهاج، ودائرة أبوتشت فى قنا، ودائرة إسنا بالأقصر، ودائرة إدفو فى أسوان.

مرشحة وحيدة حسمت مقعدها بالجولة الأولى في إمبابة.. و6 سيدات يخضن الإعادة في الإسكندرية والبحيرة.. والمرأة تحصد 71 مقعداً من خلال "القائمة الوطنية"

وشهدت نتائج الانتخابات مفارقات عديدة، حيث كشفت عن منافسة حزب مستقبل وطن لنفسه على مقعدى محافظة مطروح فى جولة الإعادة، ففى دائرة قسم مطروح يخوض الجولة الثانية مرشحان فقط منتميان لحزب مستقبل وطن وهما «جمال الشورى» و«ياسين أبوصالح» وكلاهما ينافسان على مقعد الدائرة الوحيد، وكذلك هو الوضع فى دائرة قسم الحمام يخوض جولة الإعادة كل من رزق جالى وفتحى المغوارى، وكلاهما منتميان لحزب مستقبل وطن، وينافسان على مقعد الدائرة الوحيد، ونفس الوضع تكرر فى دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، التى ينافس حزب الشعب الجمهورى نفسه هناك، حيث يخوض جولة الإعادة كل من باهى أمين، وتقادم العمدة وكلاهما منتميان لحزب الشعب الجمهورى.

وفى دائرة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، فجر المرشحون المستقلون، مفاجأة بهزيمة الحزبيين فى انتخابات الجولة الأولى، ووصل 4 مستقلين لجولة الإعادة للمنافسة على مقعدى الدائرة، على حساب مجدى سعداوى «مستقبل وطن» ومنير مكرم الله «مستقبل وطن»، وطارق مفتاح «حماة الوطن». ونفس السيناريو تكرر فى دائرة نصر النوبة، بعدما نجح مرشحان مستقلان هما أيمن فؤاد وياسين العربى فى دخول جولة الإعادة على حساب مرشحى أحزاب «مستقبل وطن» و«التجمع» و«الوفد».

وتم تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا، بعد دخول النائب السابق علاء حسانين للانتخابات بحكم قضائى، وهو ما اضطر الهيئة الوطنية للانتخابات لتأجيل الانتخابات بها لإدراج اسمه. ويُعد «حسانين» من أكثر النواب جدلاً فى الرأى العام، حيث اشتهر بعلاج المس والجن، حتى لُقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، بعد ظهوره فى العديد من الحلقات التليفزيونية متحدثاً عن هذا الأمر.

وبالنسبة لمنافسة المرأة فى انتخابات المرحلة الأولى، فازت مرشحة واحدة فى إمبابة، و6 سيدات استطعن خوض الإعادة فى وجه بحرى، فيما خسرت باقى مرشحات الانتخابات بالمرحلة الأولى. واستطاعت النائبة نشوى الديب، حسم مقعدها فى دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، فيما يخوض جولة الإعادة 6 سيدات من وجه بحرى: مى محمود ومروة مصطفى بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ومنى حسن بدائرة الدخيلة بالإسكندرية، وإلهام خميس بدائرة أول الرمل بالإسكندرية، وسحر مختار بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، فيما استطاعت المرأة من خلال «القائمة الوطنية من أجل مصر»، حصد 71 مقعداً على دوائر نظام القوائم فى كل من قطاع «غرب الدلتا» و«جنوب ووسط الصعيد»، بعد أن فازت القائمة بالمقاعد التى خاضت عليها المنافسة بالمرحلة الأولى.