120 مرشحاً.. المستقلون يتصدرون انتخابات النواب بالإسكندرية

احتل المرشحون المستقلون المرتبة الأعلى والأولى في التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، حيث وصل عدد من تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح، إلى 120 مستقلاً، من بين 162 تلقت اللجنة أوراقهم على مدار 5 أيام.

وجاء مرشحو حزب "مستقبل وطن" في الترتيب الثاني، حيث دفع الحزب بنحو 15 مرشحاً، حتى الآن، للمنافسة على المقاعد الفردية في 6 دوائر بمحافظة الإسكندرية، بينما جاء حزب "الإصلاح والنهضة" في المرتبة الثالثة، حيث تقدم 5 مرشحين من الحزب بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح، منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم الاثنين.

وتعادل كل من حزب "حماة الوطن"، وحزب "الشعب الجمهوري"، و"الحركة الوطنية المصرية" في عدد المرشحين المحتملين، حيث وصل عددهم إلى 4 مرشحين لكل حزب، فيما تقدم 3 مرشحين بأوراقهم من حزب "مصر القومي"، ومرشحين اثنين عن حزب "الوفد الجديد"، بينما تقدم كل من حزب "مصر المستقبل" و"المؤتمر" و"العدل" و"الجيل الديمقراطي"، و"التجمع الوطني التقدمي"، بمرشح واحد.

ويبلغ عدد المقاعد الفردية الموزعة على 6 دوائر بمجلس النواب في مدينة الإسكندرية، 16 مقعداً، حيث تم تخصيص 4 مقاعد للدائرة الأولى "المنتزه"، و3 مقاعد للدائرة الثانية "الرمل"، ومقعدين للدائرة الثالثة "سيدي جابر"، ومقعدين للدائرة الرابعة "محرم بك"، ومقعد واحد للدائرة الخامسة "العطارين"، و4 مقاعد للدائرة السادسة "الدخيلة".