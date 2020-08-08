صور.. المستقلون ينظمون مؤتمرات حاشدة بمسقط رأسهم قبيل الصمت الانتخابي

نظمت الدكتورة نجلاء محمود أحمد المرشحة الوحيدة لمجلس الشيوخ مؤتمرًا حاشدًا بقرية كفور الغاب مسقط رأسها قبيل الصمت الانتخابي بحضور الكثير من السيدات من أهالي البلدة لدعمها والاستماع لبرنامجها الانتخابي.

كما أجرى محمد علي أبو حجازى مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب "مستقبل وطن"، ووليد صلاح التمامي مرشح الحزب على المقعد الفردي، جولة بمدينة عزبة البرج واحدة من أكبر مدن المحافظة للتعريف بهما وشرح برنامجهما الانتخابي حيث التقيا المواطنين على المقاهي والمحلات وأمام العيادات الطبية ومحلات بيع الأسماك.

واكتفى المهندس وفيق اللبان وكيل مدير الشباب والرياضة سابقا طوال فترة الفترة الماضية بالدعاية فقط عن طريق السوشيال ميديا.

فيما أعلن عدد من العاملين بقطاع التربية والتعليم دعمهم وتأييدهم لزميلهم كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم والمرشح على المقعد فردي مستقل، كما أجرى عددًا من الجولات الانتخابية بشوارع المحافظة.

ونظم حمدي شلبي عاشور الشهير بـ"العمدة"، والمرشح عن حزب الحركة الوطنية على المقعد الفردي، جولة انتخابية بقرية الإبراهيمية القبلية مسقط رأس مارد سيناء الشهيد محمد أيمن شويقة، حيث التقى بالمواطنين على المقاهي كما نظم مؤتمرًا بقرية الوسطاني حضره حشد من المواطنين.

كما عقد أحمد الحفناوي المرشح لعضوية المجلس على المقعد الفردي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمسقط رأسه كفر البطيخ كما استقبله المواطنين بالترحاب حملا على الأعناق.