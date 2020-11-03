هالة سرحان لمحمد رمضان بعد شرائه سيارة جديدة: حركة تسوقية ذكية جدا

علقت الإعلامية هالة سرحان عن إعلان الفنان محمد رمضان شراءه سيارة جديدة رولز رويس.

‏وكتبت هالة عبر تويتر: "محمد رمضان اشترى رولز رويس جديدة بسم الله ما شاء الله ألف مبروك بس الذكاء إنه اختار رقم 1111 وبذلك استحوذ على نمبر 1 حركة تسويقية لاسمه ذكية جدا".

وكان رمضان أعلن عبر حسابه بالفيسبوك شراءه سيارة جديدة رولز رويس وكتب أمس "اشتريت سيارة رولز رويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكراً الإخوة الأردنيين تامر وعبود أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز محمد رمضان، ثقة في الله نجاح".

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" وذلك بعد نجاحه رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

ونشر رمضان منذ فترة صور من جلسات العمل على المسلسل، وكتب "جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح"

وأضاف موسى مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.