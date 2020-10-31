سمية الخشاب تشارك محمد رمضان بطولة مسلسل "موسى"

تعاقدت الفنانة سمية الخشاب، على المشاركة في بطولة مسلسل "موسى"، أمام الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويعد التعاون بين سمية الخشاب ومحمد رمضان، هو الأول في الدراما التليفزيونية، والتي تعود إليها الخشاب، بعد غياب 3 سنوات، وتحديدا منذ قيامها ببطولة مسلسل "الحلال" في رمضان 2017.

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلنت سمية الخشاب، اعتذارها عن بطولة فيلم "صابر وراضي"، والذي كان سيجمعها بالفنان أحمد آدم، بعد غياب منذ تعاونهما في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" قبل عدة سنوات.

وقالت "سمية" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنها اعتذرت للمنتج أحمد السبكي وأحمد آدم، لأنهما كانا يرغبان في انطلاق التصوير بالتزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفعها للاعتذار عن بطولة الفيلم.

ويشارك في بطولة "صابر وراضي" محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.