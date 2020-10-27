سميرة عبدالعزيز: مشاهد البلطجة مش دراما.. ولا أمانع العمل مع محمد رمضان

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها تحرص على أداء أعمال فنية جيدة لتقديم رسالة هادفة ونصائح للمشاهدين، مثل تجسيدها دور أم لأحد الفنانين وتقدم له العديد من النصائح كي يُصبح شخصا فاضلا في المجتمع، موضحة أنها لم ولن تقدم أي أدوار خارجة أو أدوار لا تحتوي على رسالة هادفة.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال حوارها في برنامج "توك شو العرب"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، أن العمل الفني يجب أن يكون هادفا حتى تعمل فيه "مش ناس يطلعوا يشتموا بعض ويضربوا بعض بالسكاكين"، كما أنه إذا تضمن العمل الفني مشاهد بلطجة يجب في الوقت ذاته أن يُظهر أسباب ظهور الشخص البلطجي ومدى تأثير ذلك على الوالدين كي يتعلم المشاهدون أسباب ذلك وما هي الإجراءات التي يحب اتباعها لتجنيب نجلهم هذا المصير السئ.

وردت الفنانة عن مدى إمكانية تجسيدها عمل فني تؤدي فيه دور والدة الفنان محمد رمضان، قائلة: "معنديش مانع أبدا طالما العمل يقدم رسالة مفيدة" مبينة استعدادها للعمل مع كل الفنانين.

وذكرت أنها تهتم بقراءة العمل كاملا قبل بدء التصوير وتبدأ تصوير إذا كان العمل محترما ويقدم رسالة مفيدة للمجتمع، متابعة "جابولي 5 حلقات لعمل قبل كده.. سألت باقي الدور بتاعي قالوا لي لسه بيتكتب، فاعتذرت لهم عن العمل"، وأوضحت في حديثها أنها تنزل أحياء شعبية قائلة "ناس في منتهى الطيبة والأخلاق ازاي نطلعهم بيضربوا بالسكاكين والعصيان".