القصة الكاملة لهجوم أبو ذكري على أبطال "بـ100 وش": انتهت بمسح البوست

أبطال مسلسل "بـ100 وش" أصبحوا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث فاجأت المخرجة كاملة أبو ذكري جميع متابعيها على فيسبوك بنشر بوست تنتقد من خلال ممثلي مسلسلها "بـ100 وش" وتتهم بعضهم بالغرور.

وكتبت كاملة على فيسبوك: "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وأحدث بوست "كاملة" بلبلة شديدة في الوسط الفني فور نشره وبدأ يرد عدد كبير من ممثلي "بـ100 وش"، منهم مصطفى درويش والذي علق قائلا: "غرور ليه إحنا مين أصلا إحنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فابلاش نخسرهم، والله والله أنا ما عارف الأستاذة كاملة بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت أنا منهم ومعتقدش ده خالص فأنا آسف جدا".

وعلق حسن أبو الروس عبر فيسبوك: "اللي بينا وبين الأستاذة كاملة أبو ذكري كبير أوي أوي وعمري ما هنسى فضلها عليا، ويعز عليا أوي زعلها حتى لو مش منى، وإحنا مين فعلاً علشان نتكبر على حد، ده أنا ما بصدق وبتبسط أوي لما حد يبعرفني وبيبتسم لما يشوفني".

وأضاف: "وطبعاً التكبر والتعالي أوحش صفة ممكن تكون في أي حد حتى لو مش فنان.. ربنا يبعدنا عنه.. ويكفينا شر العين.. ويفهمنا إيه اللي الحصل، عشان أنا مش فاهم حاجة".

وعلقت أيضا زينب غريب قائلة: "الفرصة اللي حضرتك اديتهالنا ومكناش نحلم بيها، متمناش أشوف حد مننا بيستغلها غلط ومع حضرتك أن الغرور هو اللي بيقتل الممثل فنيا ويكون مجرد شكل ملهوش معنى وأتمنى تفضل الناس بسيطة وعلى طبيعتها ونكون العيلة اللي نفتخر بيها طول العمر".

ويرد إسلام إبراهيم بطريقة كوميدية بنشر بوست تثني فيه عليهم كامله أبو ذكري أثناء تواجدهم بمهرجان الجونة السينمائي وعلق إسلام "أنا ودنيا براءة".

وبعد كل هذه الضجة قامت المخرجة كاملة أبو ذكري بمسح البوست وعطلت حسابها على فيسبوك لفترة وعلقت "مكنتش عارفة إن البوست هيعمل أزمة"، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لكل أبطال المسلسل فهي تعتبرهم أولادها بالرغم من أن بعضهم أكبر منها سنا، قائلة "مش عايزاهم يمشوا في الطريق ده، مبعرفش أشتغل مع حد مغرور".

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.