كاملة أبوذكري عن هجومها على أبطال "بـ 100 وش": كلامي موجه لشخصين فقط

وجّهت المخرجة كاملة أبوذكري، رسالة نارية إلى بعض نجوم الفن الذي شاركوا في مسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض في رمضان 2020، وطالبتهم بعدم الغرور لأن ذلك يُضيع الموهبة، "الواحد لما يثق في نفسه بياخد خطوات غلط، وكلامي مش للمجموعة كلها بل لشخصين فقط"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وحذرت "أبوذكري"، نجوم المسلسل بسبب حبها لهم، فقالت "المخرج يوسف شاهين زمان قالنا كلمة فضلت في مخي وهو بيدربنا وإحنا مخرجين صغيرين، أما تشوف شغلك وتقول إيه الحلاوة دي اعرف يا حمار إنك في طريقك للفشل، وهناك شخصان من أبطال مسلسل "100 وش" لا أستطع ذكر اسمهما أصبحا مغرورين وهذا خطأ".

وتابعت: "لو الواحد بقى أهم نجم في مصر مش لازم يبقى مغرور"، كما أوضحت أنها تقول هذه التصريحات بعد أن حكت لها زميلة أن اثنين من نجوم المسلسل المذكور أصبحا مغرورين بشكل كبير قائلة "أنا قلقانة عليهم"، موضحة أنها لا تحب العمل مع ممثل مغرور الذي يرى أنه حقق كل شيء ولا يبحث عن عمل أفضل.

وأشارت إلى أن الغرور يفقده موهبته، "اللي حاطط في بطنه بطيخة صيفي وفاكر نفسه حاجة كبيرة هيفشل كلنا بنقدم فن، ربنا مدينا حب الناس ومخليهم يشاوروا علينا في الشارع وتحبنا مينفعش نتعالى على حد"، موضحة أنها لم تلتق بأي نجم كبير وكان يتعالى على الجمهور والناس لأن الجمهور هو الذي صنعه.

وتابعت: " لما بتعامل مع حد متعالي بوقفه عند حده"، كما أنها تعاملت مع النجم محمود عبدالعزيز والنجم أحمد زكي وكانا شديدا التواضع مبينة أن الزعيم عادل إمام كان "بيهزر ويضحك معايا".

وذكرت أنها مسحت المنشور الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعطّلت صفحتها بشكل مؤقت بعد أن أثار ضجة واسعة، متابعة "مكنتش عارفة إنه هيعمل أزمة"، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لكل أبطال المسلسل فهي تعتبرهم أولادها بالرغم من أن بعضهم أكبر منها سنا، قائلة "مش عايزاهم يمشوا في الطريق ده، مبعرفش أشتغل مع حد مغرور".