ضبط رضيعة مع متسول في العجوزة: محدش يعرف بنت مين؟

منشور قصير لمصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستغيث فيه لتوفير دار رعاية لطفلة رضيعة موجودة في قسم العجوزة.

وقال زمزم: "كنت على وشك النوم وجاءني تليفون الآن حزين من النقيب أحمد عثمان بقسم العجوزة أنهم عثروا على طفل رضيع ومحتاجين دار أيتام اللي يعرف يساعد الطفل موجود بقسم العجوزة وبيبحثوا عن دار رعاية لأن الواحد قلبه موجوع على الطفل المسكين".

وكشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط متسول ومعه رضيعة ولا يمتلك أي وثائق لها وادعى أنها ابنة شقيقة زوجته.

وأضاف أن النيابة أمرت بتسليم الطفلة لدار رعاية لحين الوصول لذويها وأنها الآن متواجدة في قسم العجوزة، مناشدًا بسرعة توفير دار رعاية لها.