أحفاد محمود ياسين يتحدثون عن جدهم الراحل: كنا قريبين من بعض

تحدث أحفاد الفنان الراحل محمود ياسين عن ذكرياتهم مع جدهم وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON" في حلقة خاصة مع أسرة الفنان الراحل محمود ياسين.

محمود ياسين الحفيد: وجود جدي الراحل سبب رئيسي كدافع للدخول في الفن

وقال محمود عمرو ياسين الذي ظهر في مسلسل "الفتوة" في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي إن خلال هذه الفترة لم يتمكن من رؤية جده الراحل لتزامنها مع أزمة كورونا لكن جدته الفنانة شهيرة أخبرته أن الراحل كان يشاهد ويتابع مسلسله.

وأضاف: "عندما لجأت للفن كان وجود جدي الراحل محمود ياسين سببا رئيسيا كدافع للدخول في الفن"، كاشفا أن جده الراحل وانتقاءه للأدوار بكل تفاصيلها بدقة جعلته يحب الفن".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن رسالة يوجهها لجده الراحل قال "هشكره لأنه مكنش جد زي أي حد كان أيام المدرسة يقف ويستنانا ويشوفنا عاوزين حاجة ولا لأ".

عاليا محمود ياسين: كنا قريبين أوي من بعض

من جانبها قالت عاليا عمرو محمود ياسين إنها ترغب في خوض تجربة التمثيل وأن تصبح فنانة لكن والدها نصحها بأن الموضوع صعب جداً وأنها ستواجه متاعب كثيرة "بابا بيقولي بلاش بس أنا نفسي بصراحة".

وعن علاقتها بجدها الراحل: "كنا قريبين أوي من بعض وكنت بقعد أتفرج معاه على أفلام ومن وأنا صغيرة كنت بروحله وأقعد أغنيله وأمثله وكان بيقول لي رأيه كنت بتكلم معاه دائماً ويقول لي رأيه أنا قريبة جداً من جدتي شهيرة وجدي".

عمر محمد رياض: تقريبا نص طفولتي قضيتها مع جدي

أما عمر محمد رياض نجل الفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض والحفيد الأول للفنان الراحل أكد أن علاقته بجده قوية ومتينة منذ الطفولة قائلاً "من وأنا صغير بابا وماما في أوقات كتيرة كان بيبقى عندهم تصوير فكنت بقعد معاه وتقريبا نص طفولتي قضيتها مع جدي وبتعلم منه كل حاجة وعلمني أن الإنسان لما بيكون عاوز حاجة لازم يصبر وأنه إزاي تعب لما دخل الفن بالإضافة لأخلاقه وحب الناس له".

وأضاف: "جدي علاقته كانت كويسة بالناس كلها وهذا تجلى وضوحاً في الجنازة والعزاء من إقبال الناس في ظل جائحة كورونا عشان كده أكتر حاجة سبها لي هي حب الناس ودي أهم حاجة ".