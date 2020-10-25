شهيرة عن محمود ياسين: فتى الشاشة الأول

رثت الفنانة شهيرة، زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت "شهيرة"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بو"، صورة لـ محمود ياسين، مُعلقة عليها بقوله: "فتى الشاشة الأول.. ذو الكاريزما الساحرة".

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، قد نشر مؤخرًا منشورًا عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، رد من خلاله على الشائعة التي انتشرت عن منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الفنان الراحل محمود ياسين.

وقال "عمرو" في منشوره: "شائعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات، وتألف كلام فاضي، مفاد الشائعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعًا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعًا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية.. شيء في منتهى السخافة".

وأضاف: "أولًا الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، وثانيًا هي مقربة من الأسرة، وبينا وبينها صلة نسب.. فإيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيًا، ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".

وذكر: "أحب أضيف كمان إن فيه شائعة برضه إن فيه مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء.. ده برضه ماحصلش الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".

وأوضح: "أيضًا حكاية إن شقيقتي رانيا اتخانقت مع أميرة مختار ابنة الراحلة العزيزة رجاء الجداوي.. ده برضه ماحصلش نهائيًا، وكان حوار بينهم عادي جدًا، واتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه للناس يا بتوع الترندات البايخة".

ونشر السيناريست عمرو محمود ياسين، الأحد الماضي، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، يتضمن كلمة لوالده الفنان الراحل محمود ياسين في حفل أمسية الليلة المحمدية من إحدى الحفلات القديمة، وعلق "عمرو": "في ميزان حسناتك يا بابا يا حبيبي".