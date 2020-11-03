عمرو محمود ياسين: والدي سماني على اسم النبي بسبب المولد

كشف الفنان عمرو محمود ياسين أن اسمه الحقيقي "محمد" قائلًا: "الاتفاق كان يبقى اسمي عمرو لأن الأسرة قالت لو جه ولد هنسميه عمرو ولكن تصادف يوم ميلادي مع ذكرى المولد النبوي الشريف فوقتها قررت الأسرة أن تسميني محمد تيمناً بالمولد النبوي الشريف ويكون اسمي المستخدم عمرو".

وقال ياسين خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON" في حلقة خاصة مع أسرة الفنان الراحل محمود ياسين قائلاً "دي بقت مشكلتي في الحياة أصلاً أن عندي اسمين لكن أنا سعيد باختياراتهم.. وكان والدي يقلي مكنش ينفع تتولد في اليوم ده في ذكرى مولد النبي ومايبقاش اسمي محمد".

وسرد ياسين عن مكالمة هاتفية حدثت بينه وبين نجلاء فتحي أكدت له أن والده الراحل كان فخورا بمولده في ذكرى المولد النبوي الشريف وقالت إنه قال لكل الناس بفرحة "أنا جبت محمد أنا جبت محمد".

وتحدث عمرو عن والده الراحل: "حكاية كبيرة أوي أنا طبعاً كنت في صراع كبير جداً يوم وفاة والدي ..أنا أبويا مش شخص عادي له محبين وجمهور ومجتمع مهتم وبصيت لقيت نفسي فجأة بمثل الأسرة وكان لازم في اليوم ده أبقى مسؤول وكنت برد على كل الناس حتى اللي ماعرفهمش أي رقم عشان بيعزوا وكنت بعمل كل الحاجات اللي لازم تتعمل بمشاعدة أخويا الكبير الفنان محمد رياض لأنه قصة تانية لوحده".

كواليس وفاة محمود ياسين

وكشف عمرو محمود ياسين عن شعوره يوم وفاة والده: "في هذا اليوم فوجئت أني مسؤول عن محمود ياسين في آخر أيامه في الدنيا ...كنت بسال نفسي هتدفنه إزاي وهتصلي عليه فين؟ والقبر جاهز ولا لا؟ العزا هيتعمل ولا مش هيتعمل ولو إتعمل هيبقى فين؟ كل هذه الأسئلة لأن محمود ياسين كان أب مش عادي بالنسبة ليا بغض النظر عن كونه فنان عظيم له يد بيضاء على الفن المصري في حاجات كتيرة لكن كأب رغم كل هذا الانشغال عمري ماحسيت أن أبويا مش موجود أو مختفي وعمري ماحسيت أن مالياش ظهر طول حياتي كلها حاسس إن في ظهري اسم بيفكلي كل حاجة من غير ما أقول ولذلك في مكتبي بحط صورة كبيرة ليه لأني دائماً كنت حاسس إنه في ظهري باسمه الذي يعني أخلاقيات وقيم ومبادئ والتزام في حياته وعمله ومع أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة حقيقي كان شخص استثنائي".

وكشف عن كواليس يوم الوفاة عندما هاتف زوج شقيقته رانيا محمود ياسين الفنان محمد رياض قائلاً "الساعة 6 صباحاً يوم الوفاة كلمت محمد رياض وقلتله مش عارف أعمل إيه؟ قلي إحنا بدري نقدر ندفن الساعة 3 العصر ومكنتش عارف المدفن وضعه إيه كنت خايف تبقى فيه حاجة ناقصة؟ عشان كده قررت مادفعش النهارده لأني كنت حاسس أني مش هدفن شخص عادي لازم يكون فيه شيء ما ماقدرتش أخد القرار وفعلاً لقيت المدفن مكنش جاهز كان محتاج حاجات كتيرة بقاله 30 سنة مقفول كان موقف صعب جداً وصعوبتة أتت أنو كان كل حاجة في حياتي".

وأثنى عمرو ياسين على دور والدته الفنانة شهيرة: "مش عاوز أركن دور أمي الفنانة شهيرة لأن دورها في حياتي وفي حياة رانيا وفي حياة محمود ياسين .. أمي عملت كتير أوي خاصة في الفترة الاخيرة فوق ماحد يتخيل أو يتصور وكتير كانت لوحدها وبطولها الي عملته كان كبير .. وهي عملت بدافع الحب لأن أبويا كان زوج عظيم أوي".