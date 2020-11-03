أحمد مالك عن اتهامه بسرقة "واقي ذكري": محاولة مخجلة للتشهير بي

استنكر الفنان أحمد مالك اتهامه بسرقة واقي ذكري من أحد المحال التجارية بعد تداول مقطع مصور له في هذا الشأن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورد مالك عبر صفحته الشخصية على هذا الاتهام قائلاً: "فيه فيديو غريب نزل ليا وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه، أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع: "أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا".

واختتم منشوره قائلاً: "سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي وأحاول ألا استسلم لهجوم ظالم، شكرا وأتمنى مكنش طولت عليكم".

وكان مالك قد شارك في بطولة الفيلم الاسترالي "حارس الذهب"، الذي عُرض أخيراً في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وحاز الفيلم على إعجاب رواد المهرجان، وأثنوا على موهبة مالك واتخاذه لأول خطوة في تاريخ العالمية.

وأعلن مالك في تصريحات صحفية، أنه تعلم 4 لغات لتقديم هذا الفيلم، وهم اللغة الأفغانية والإيرانية ولغة السكان الأصليين في أستراليا والإنجليزية، مشيراً إلى أنه فخور بهذه التجربة السينمائية التي اعتبرها خطوة أولى نحو مشوار العالمية.

وتبدأ أحداث الفيلم في أستراليا الغربية مع نهاية القرن التاسع عشر، حين يسعى راعى جمال أفغانى للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، وتتوالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمين الأستراليين ديفيد وينهام وجاى رايان.