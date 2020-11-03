ترامب لأنصاره: لا تجعلوني أبكي.. ووسائل الإعلام الأمريكية زائفة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح لولاية جديدة أنه واثق من الفوز بأصوات ولاية بنسلفينيا كما حقق فيها نتائج طيبة الدورة المنتهية.

وقال ترامب، خلال حضوره مؤتمر انتخابي في بنسلفينيا "غدا سنفوز ببنسلفانيا وسنفوز بأربع سنوات جديدة في البيت الأبيض وبأصواتكم سنخفض ضرائبكم والإجراءات البيروقراطية ودعم سلطتكم ودعم الجيش الأمريكي الرائع ودعم التعديلات الدستورية والحريات الدينية وأن تكون منتجاتكم مصنوعة هنا بشعار صنع في الولايات المتحدة الأمريكية".

وهتف الحضور لترامب ورد عليهم قائلًا: "لا تجعلوني أبكي كلامكم وهتافاتكم مؤثرة تجعلني فعلا متأثرًا وشكرا لكم جميعا".

وأضاف ترامب: "العام المقبل سيكون لنا أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادنا سينمو بطريقة هي الأسرع في الوقت الحاضر"، مشيرًا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 33.1%، وأنه جلب ملايين الوظائف للشعب الأمريكي في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول.

وتابع: "نحن الآن في ازدهارنا الاقتصادي لا نضاهي بأي دولة في العالم"، واصفًا الإعلام الأمريكي بأنه إعلام زائف قائلًا: "انظروا لوسائل الإعلام الزائفة انظروا إليها جميعًا".