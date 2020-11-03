صور.. أسلاك كهرباء مكشوفة تهدد الأطفال في قرية بسوهاج

طريق طويل أرضه غير مستوية، يبدأ بمنازل الأهالي وينتهي بإحدى المدارس الإعدادية، حوافه من الجانب الأيمن تحدها أعمدة تحمل أسلاكا كهربائية، مسؤولة عن توفير الكهرباء للسكان، ولكن على الجانب الآخر تشكل خطرا كبيرا على الأطفال المتجهين إلى المدرسة، بعد أن أضحت أجزاء منها تنهار بشكل مفاجئ ما تسبب في حالة من الهلع لدى الأهالي.. هنا قرية نجوع الصوامعة غرب، بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

قبل يومين، سقطت تلك الأسلاك الكهربائية في شارع رشاد عباس بخيت، المؤدي للمدرسة، ومن لطف الله وستره لم يصل أي طفل جراء سقوطها، وزهو الأمر الذي اعتاده أهل القرية مؤخرًا.

المسافة الطويلة بين الأعمدة التي تحمل تلك الأسلاك هي ما تسببت في سقوط الأسلاك في الطريق، وفقًا لـ سيد رشاد نجل عمدة القرية، لافتًا إلى أن المسافات بين الأعمدة يجب أن تكون 25 مترًا، ولكن الحقيقة أنها تبعد عن بعضها مسافة 70 مترًا، ما يتسبب في ترهلها وسقوطها بشكل مفاجئ.

طلاب مدرسة عباس بخيت الإعدادية، هم الأشخاص الأكثر قلقا وتعرضا لخطر الكهرباء، حيث يمرون إجباريا من هذا الطريق ذهابا وإيابا، حيث إن السلك الموصل للأعمدة يظهر بشكل متهالك وغير صالح للتواجد وسط تجمع سكاني إطلاقا.

حاول أهل المنطقة وعلى رأسهم "سيد" التواصل مع المسؤولين ولكن دون أن يجد إجابة لطلبه، "محدش حاسس بينا وإحنا عايشين في رعب".

حاول مجلس المدينة إرضاء أهل القرية، وذلك من خلال إعادة تركيب الأسلاك مرة أخرى دون حل جذري، قبل أن تسقط من جديد، "عايزين حل جذري، إن يتعمل عمود بين كل عمودين عشان يسيل السلك، حياة ولادنا وأهلنا مش لعبة".

وتابع سيد: "إحنا عاملين الأعمدة دي على حسابنا وكل يوم بندعي ربنا ينجي عيالنا".