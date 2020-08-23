قطع في وصلة أسلاك كهرباء خط الضغط العالي وسقوطها في النيل بالأقصر

شهدت منطقة نجع عبادي بالكرنك شمال الأقصر، اليوم الأحد، قطعًا في وصلة أسلاك كهرباء خط الضغط العالي "الأقصر – إسنا" بقوة 220 كيلو فولت، حيث سقطت في مياه نهر النيل بالمنطقة دون وقوع مصابين أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي رجال شرطة الكهرباء ومباحث الأقصر بالواقعة، وتم اتخاذ اللازم لإصلاح قطع الوصلة وحماية المواطنين.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا من أهالي منطقة نجع عبادي بالكرنك، بحدوث قطع في بعض خطوط الضغط العالي وسقوطه بمياه نهر النيل، وعلي الفور تم تكليف قوة أمنية بالتوجه لموقع الحادث لتأمين الوضع وحماية المواطنين.

وانتقل لموقع قطع أسلاك الكهرباء كل من اللواء أشرف منير حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء خالد عبدالعزيز مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، والرائد يوسف رشوان معاون أول مباحث قسم الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر، وعدد من رجال الحماية المدنية ورجال المسطحات للوقوف على ملابسات الواقعة، والتي أكدت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

وتم إخطار رجال شركة الكهرباء بالحادث، وانتقل فريق من محطة محولات كهرباء الأقصر بقيادة المهندس خالد خلف الله مدير عام محطات الأقصر، وقطاع كهرباء الأقصر بقيادة المهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع كهرباء الأقصر، وتم الدفع بالعربات والجرارات والأوناش الخاصة بكهرباء الأقصر لإصلاح ذلك العطل والانتهاء منه، حيث يجرى العمل في إصلاح القطع حاليًا عبر فريق فني متكامل من مهندسين وفنيين محترفين وعمال، للانتهاء من ذلك العطل الواقع.