موعد مباراة الريال ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع بين فريق ريال مدريد ضد إنتر ميلان مساء اليوم، الثلاثاء 3 أكتوبر الحالي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2020-2021.

موعد مباراة الريال ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة الريال ضد إنتر ميلان على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد إنتر ميلان

ويمكن مشاهدة مباراة الريال ضد إنتر ميلان، عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولى التعليق عليها رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتذيل فريق ريال مدريد ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة، وبفارق نقطة عن نظيره إنتر ميلان الذي يأتي في المركز الثالث برصيد نقطتين، متساويًا في النقاط مع بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يتصدر شاختار ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان

وجاءت قائمة ريال مدريد المكونة من 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

وفي الدفاع: سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، فيرلاند ميندي، سيرجيو سانتوس.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو ألاركون.

الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو جوس.

غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان

وكان الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أكد مساء أمس على أنّ قائمة ريال مدريد لمباراة إنتر ميلان شهدت استبعاد 5 لاعبين وهم إيدير ميليتاو بعد إصابة بفيروس كورونا، وداني كارفاخال ومارتن أوديجارد وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا، لعدم تماثلهم الشفاء بعد من الإصابات.