موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الليجا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع بين فريق ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب "أنويتا"، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، على قناتي "بي إن سبورتس HD3" و"بين إن سبورتس HD 1" ويتولى التعليق عليها حيفظ دراجي.

تشكيل الفريقين بجدول الدوري

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، بمواجهة نظيره ريال سوسيداد دون نقاط، إذ يقع الفريق المنافس في المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة جمعها من أول مباراة لعبها بالدوري أمام بلد الوليد، وانتهت المباراة بينهما، الأحد الماضي، بالتعادل بهدف لكل فريق.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد قائمة فريقه أمام ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي

في الدفاع: داني كاربخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي

في الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، مارفين أولوالي، سيرخيو أريباس.

في الهجوم: كريم بنزيمة، بورخا مايورال، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.