خبراء يتوقعون فوز ترامب بالرئاسة: واجه حربا شرسة وله إنجازات اقتصادية

أجرى الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مداخلة هاتفية في حلقة أمس الإثنين، عبر تطبيق "سكايب"، مع عدد من الخبراء والمتخصصين، تحدثوا خلالها عن الانتخابات الأمريكية.

عضو حملة ترامب: ترامب سيفوز دون شك

توقع جبريال صوما عضو الحملة الانتخابية لترامب، وعضو مجلسه الاستشاري، فوز الرئيس ترامب بولاية رئاسية جديدة دون أي شك أو قلق، موضحا أنّ من يقولون إنّ بايدن سيفوز، هم أنفسهم من قالوا إنّ هيلاري كلينتون ستفوز بنسبة 90%.

ولفت صوما إلى أنّ جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في الانتخابات الماضية، أنّ كلينتون ستفوز بنسبة 90%، وأنّ ترامب لن يفوز والعكس هو ما حدث، موضحا أنّ الرئيس ترامب لديه برنامج ونفذه خلال الـ4 سنوات الماضية، وجو بايدن كان مسئؤلا لمدة 47 عاما، ولم يذكر أي عمل قام به لمصلحة الامريكان، ولو ذكر ما فعله سيصوت ضده السود والأقليات.

وتابع أنّ ترامب يترشح على اساس أنّ الاقتصاد الامريكي قبل جائحة كورونا كان في أوج مجده، وأنّهم لم يشهدوا نسبة البطالة التي حدثت في عهد ترامب والتي وصلت لـ3.5%، مؤكدًا أنّ دخل الفرد وصل لـ6000 دولار في السنة، وانخفض سعر البنزين لأقل من دولارين بعدما كان يباع بـ4 دولارات في عهد أوباما.

عضو الحزب الديمقراطي: الأمريكان غير راضين عن ترامب

أكد نعمان أبوعيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أنّ الشعب الأمريكي عاش مع رئاسة ترامب 4 سنوات، وغير راض عما فعله، موضحا أنّ هناك بطالة عالية وانتشار لوباء ولم يستطع السيطرة عليه، وأنّه نفسه أصيب بهذا الفيروس.

واتهم أبوعيسى، ترامب، بأنّه غير قادر على الخروج بالشعب الأمريكي من هذه الحالة البائسة، مشددًا على أنّ الشعب الامريكي غير راض عن ترامب، وأنّ نسبة الرضا عنه حسب الإحصائيات 40%، وهي أقل نسبة لرئيس أمريكي في التاريخ.

وأوضح أبوعيسى أنّ ترامب بذل جهدا لإلغاء الضمان الصحي الذي وضعه أوباما وبايدن من قبله، وأنّه غير قادر على إنشاء ضمان صحي بديل، والشعب الأمريكي يريد الضمان الصحي، فهي من الأشياء المهمة له، مشددًا على أنّ دخل الفرد لم يزد في أمريكا منذ 20 عاما، ويصل حاليًا لـ7 دولارات في الساعة.

كما اتهم أبوعيسى، ترامب، بأنّه يهتم بوول ستريت وأصحاب الأموال، ويهتم بالأغنياء في أمريكا ولم يهتم بالفقراء، متوقعًا فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية دون أي شك، ومعظم الولايات المتأرجحة تشير إلى تقدم بايدن، كما أنّ الولايات هي التي ستحدد نتائج الغد.

مفكر سعودي: ترامب واجه حربا شرسة وسيفوز في الانتخابات

أكد الكاتب والمفكر السعودي، الدكتور أحمد الفراج، أنّه يتحدث منذ عام عن الانتخابات الأمريكية بعيدًا عن القنوات الأمريكية، التي تقف ضد ترامب، وقناة فوكس نيوز الوحيدة التي تؤيده.

وأوضح الفراج أنّ ترامب واجه حربا شرسة لم يواجهها أي رئيس أمريكي في التاريخ، وواجه حربا من اليسار الرديكالي ومن الحزب الجمهوري برموزه، التي أصبحت تمثل اليسار وغيرهم مثل نانسي بيلوسي.

وأشار إلى أنّ الانتخابات الأمريكية فيها الرئيس ترامب وفيها مرشح عمره 78 عاما، ولديه خلل واضح في قدراته الإدراكية وثّقته الفيديوهات، مؤكدًا أنّ ترامب نفذ وعوده الخارجية وله مواقف خارجية مثل الموقف الحاد مع إيران، ومقتل قاسم سليماني، كما أعاد التحالف التاريخي مع دول الخليج خاصة السعودية.

وتوقع الفراج أنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية هو دونالد ترامب حتى 20 يناير 2025.

وأشار الفراج إلى أنّ هناك استطلاعات رأي محايدة لها نتيجة غير استطلاعات القنوات التي تقف ضد ترامب، معتبرًا أنّ استطلاعات رأي قناة فوكس نيوز المؤيدة لترامب، من باب أنّ الحرب خدعة حسب تعبيره.