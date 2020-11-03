مستقرة مقارنة بالأمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب بمحال الصاغة مقارنة بنهاية تعاملات الأمس، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ نهاية أمس الاثنين، وذلك بعد استقرار في الأسعار استمر لمدة ثلاثة أيام.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 825 و827 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و616 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وفقًا لوكالة "سكاي نيوز" ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وتزايد الإصابات بـ"كوفيد-19"، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1887.60 دولار، وهبطت أسعار الذهب 1.2% في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذًا آمنًا منافسًا للذهب، 0.1% أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2% إلى 23.92 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2217.74 دولار وصعد البلاتين 0.3% إلى 850.14 دولار.

الذهب الملاذ الآمن أمام المستثمرين

وفي تصريحات سابقة لرجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، فإنّ سوق الذهب المصري تأثر كثيرً بالأحوال السياسية والاقتصادية في مصر، وعاد الانكماش للصاغة المصرية نظرًا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة وانتهاء موسم الأفراح المعتاد خلال تلك الفترة.

وأوضحت تقارير صادرة عن مجموعة سبائك الكويت أنّ المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة، وذلك رغم التقلبات الحادة التي شهدها خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا، ليتأثر بقوة الدولار وحاجة المستثمرين لعمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وكان رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، أشار إلى أنّ أسعار الذهب مرتبطة بالدولار، إذ تنخفض حال ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية، وترتفع إذا انخفضت أسعاره، مؤكدًا أنّ المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإنّ أسعار الذهب ستظل في ارتفاعات متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.

فيما قال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إنَّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، بسبب الحساسية الكبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعًا أنَّ يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.