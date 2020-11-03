إعلامي صيني يستبعد تعرض بكين لموجة ثانية من كورونا

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج، أن الصين تستبعد عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مرة أخرى.

وقال "رونج" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الصين اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والفحوصات السريعة للمواطنين؛ لاكتشاف المصابين وعزلهم.

وأضاف نادر رونج، أن إجراءات الوقاية في الصين تسير وفق آلية كاملة، بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية تشدد على المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة.

وأوضح الإعلامي الصيني، أن المسافرين خارج بكين عليهم أن يأخذوا اللقاح قبل سفرهم، لكنه لم يستخدم للمواطنين كافة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين منذ يومين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا، فيما تلقت تقاريرا عن 3 إصابات منقولة محليا، جرى تسجيلها في منطقة شينجيانج الإيجورية، ذاتية الحكم شمال غربي الصين، و69 حالة بدون أعراض، و21 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85997 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 7 حالات في قانسو، و5 في شنجهاي، و3 في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج، وواحدة في كل من فوجيان وسيتشوان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3380 حالة، غادر منها 3080 المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة، أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 81004 أشخاص، مشيرة إلى أن 14247 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، بعد مغادرة 688 شخصا الملاحظة الطبية أمس.