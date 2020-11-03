الأمن يتحفظ على كاميرات مراقبة بمحيط حادث ذبح مسن في المرج

تكثّف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسن مذبوحا، وفي حالة تحلل، داخل شقته في دائرة قسم شرطة المرج، وجار القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وتحفّظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة في المحلات الموجودة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، لتفريغها وفحصها وتحديد هوية المترددين على العقار محل الواقعة في وقت معاصر للجريمة، بعد كشف الطب الشرعي عن المده الزمنية التي ارتكب فيها الحادث، من خلال الصفة التشريحية لجثمان المتوفى بعد خضوعه للتشريح.

واستجوبت قوات الأمن بعض المعروف عنهم ارتكاب مثل هذه القضايا، فضلا عن فحص الأشخاص الذين خرجوا من السجون قريبا والمقيمين بالمنطقة، وعلى علاقة بالمجني عليه لبيان مدى تورطها في الواقعة من عدمه.

وكان مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق في العقار المقيم به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث. وبكسر باب الشقة محل البلاغ بعد استئذان النيابة العامة، تبيّن العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفي حالة تحلل داخل شقته.

وجرى التحفظ على محتويات الشقة مسرح الجريمة، واستدعاء ضباط الأدلة الجنائية ورفع البصمات، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينه وعرضها على المعمل الكيماوي لبيان تعاطي المجني عليه للمخدرات من عدمه، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة وعرضهم عليها.

ومنذ أيام أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف غموض 48 جريمة قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبطت مرتكبيها بإجمالي 61 متهمًا، ونجحت في استعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها،وضبط 541 قضية أحداث، و12 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 31 متهمًا، ارتكبوا 44 حادث سرقة متنوعا.

كما نجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 508 آلاف و223 حكمًا قضائيًا متنوعا، على النحو التالي: 2295 جناية، 180782 حكم حبس، 249632 غرامة، 75514 مخالفة، وضبطت 1259 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي 1337 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 156,967 كيلوجرام.