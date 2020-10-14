قتلوها وسحلوا جثمانها: أمن القاهرة يبحث عن قتلة "فتاه المعادي"

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها للقبض علي 3 شباب، طاردوا فتاة في شوارع المعادي، بسيارة ملاكي، ما أسفر عن سقوطها أسفل السيارة حتي لقيت مصرعها.

ونقلت المجني عليها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، وإجراء الصفة التشريحية؛ لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وسرعة ضبط الجناة.

وكشفت التحريات، أنه بتفريغ كاميرات المراقبة، تحدد نوع السيارة وأرقامها، وأخطرت إدارة المرور؛ للتوصل لصاحب السيارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين حاولوا الهرب؛ فسحلوا الضحية عشرات الأمتار، حتي تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة فتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وتبين العثور علي جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، متهتكة الجسد، وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع، تحرش بها مجهولون لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وأشارت التحريات، إلى أن الضحية حاولت الهرب؛ فسقطت أسفل السيارة، ما أدى إلى سحلها عدة أمتار أسفل السيارة، ونتج عنه مصرعها، وفروا هاربين.

وتم التحفظ علي جثة المجني عليها، في مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض علي المتهمين.