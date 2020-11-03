نقيب البيطريين يقدم كشف حساب عن جهود المجلس والوضع المالي للنقابة

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أنه سيبدأ فى عقد لقاءات دورية مصورة، من خلال موقع النقابة العامة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع الأطباء البيطريين، لتوضيح وإطلاع الأطباء البيطريين على كافة الأمور التي تجري فى النقابة بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الأول منذ توليه منصبه، وتسلمه الأمانة فى 29 أغسطس 2020.

وأوضح النقيب خلال هذا اللقاء، أن الموقف المالى للنقابة العامة، حيث يبلغ إجمالى الحساب الجارى فى البنوك 9 ملايين و700 ألف جنيها، ووديعة دولارية بقيمة 113 ألف و900، بالإضافة إلى شهادات استثمار وديعة بقيمة 30 مليون، وتقدر حصتنا بشركة ميفكو للأدوية بمليون و 800 ألف جنيه، ووديعة بمليون جنية في بنك البركة، ونسبة بشركة الاتحاد للثروة الحيوانية بمليون و500 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الاستثمارات 43 مليون و400 ألف جنيه.

وونوه إلى أن هناك قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 16 مليون جنيه و 300 ألف جنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل، ونادى بورسعيد المنصرف عليه حتى الآن 7 ملايين و410 ألف جنيه، لكنه مازال تحت العجز والزيادة حيث لم يتم تسوية حسابه الختامى بعد، أما نادى العجوزة، فالمقايسة الأولى له بدأت بـ5 ملايين و181 ألف جنيه، ثم تم التعديل لـ7 ملايين و593 ألف جنيه، وتم صرف حوالى 455 ألف جنيه تحت تأسيس المقر وشراء الأثاث، وطالبنا بالحساب الختامى للنادى من جهاز المشروعات ومازلنا فى انتظاره.

وتابع أنه تم التعاقد علي وحدات مارينا اليجانز، بواقع عمارتين بإجمالى 54 وحدة قيمتهما 16 مليون و173 ألف جنيه، تم سداد مبلغ 4 ملايين جنيه، وفي الجلسة الماضية للمجلس تم اعتماد شيك أخر بقيمة 600 ألف جنيه، والمتبقي سيتم سداده علي أقساط حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.

أما مشروع الميكنة، قال سليم إنه تم التعاقد عليه بـ2 مليون جنيها، تم سداد مليون و500 ألف جنيه، ومتبقى 500 ألف جنيه، كما تبلغ مستحقات الاتحاد لدى النقابة العامة 34 مليون، و81 ألف جنيه، عبارة عن 15 مليون مستحقات الاتحاد من قيمة اشتراكات الأعضاء، وقرض بـ5 ملايين جنيه لنادى بورسعيد، وقرض أخر بـ10 مليون لنادي العجوزة ليصبح إجمالي الحساب الجارى الذي يمكن أن تتحرك النقابة فيه في الفترة القادمة 16 مليون و500 ألف جنيها، لوجود وديعة بقيمة 30 مليون جنيه لا يمكن فكها طبقا لقواعد الصرف والقوانين المنظمة للنقاية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وعن شركة المهن الطبية البيطرية "مفكو"، أكد أنه تم نشر إعلان عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، لعمل مسابقة لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد والعضو المنتدب للشركة، وطبقا للائحة الشركة كان لابد أن يدير الشركة كتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة "قائم بالعمل" فى هذه الفترة، وبعد الإعلان تقدم 140 طبيب بيطرى، وحاليا جارى الإنتهاء من خلال شركة متخصصة في الموارد البشرية من فحص السير الذاتية للمتقدمين لشغل المنصب، وعمل قائمة short list.

وفى اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية الأخير، تم الموافقة على تشكيل مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية اليوم على لجنة مشكلة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في شركات الأدوية البيطرية، هم: الدكتور مصطفى عبد العزيز، الدكتور جاسر المنشاوى، الدكتور محمد جبر، الدكتور سمير موسى، الدكتور مدحت حسني، على أن تكون مهمة هذه اللجنة أنها ستقوم بعمل مقابلات شخصية منفردة مع القائمة المختصرة التي ستنتج عن فحص السير الذاتية من خلال شركة الموارد البشرية، لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد للشركة في غضون 10 أيام.

أما عن ملف سلامة الغذاء، قال سليم إنه تم التواصل مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذى أكد على أن هناك ثوابت بالنسبة لعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينها عدم التضارب فى الاختصاصات، واختصاصات الطب البيطري لن يقوم به سوا الطبيب البيطري، كما تم إرسال مذاكرات للدكتور رئيس الوزراء بخصوص تعيين الأطباء البيطريين فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليتثني لهم القيام بدورهم، فى خدمة الوطن وأهدافه و دعم الاقتصاد الوطني .

وأشار سليم إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لايجاد وسيلة مناسبة لدعم انتداب أو نقل الأطباء البيطريين من الجهات المختلفة لهيئة سلامة الغذاء، طبقا لما هو متاح وطبقا أيضا لقانون هيئة سلامة الغذاء الذي ينص علي نقل الأطباء البيطريين من مختلف التخصصات من وزاراتهم المختلفة طبقا لاحتياجاتهم.

وعن الإشراف البيطرى على المزارع، أوضح سليم أنه تم التواصل مع وزاره الزراعة، مع بداية تفعيل القرار ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وحرصت النقابة على التواصل المستمر والقوي خلال الفترة الماضية، وستشهد الأيام القليله المقبلة اتفاق ما بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعه متمثلة فى قطاع الإنتاج الحيوانى، على صيغة عقد يتم اعتماده من قبل النقابة ولا يسري إلا بعد اعتماده من قبل النقابة العامة للأطباء البيطريين.

ويضم العقد بنود لضمان حق الأطباء البيطريين، فى دخل مناسب، وتحفظ حقوقهم بشكل مناسب وقوى، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.

وأردف أنه استكمالا للجهود المبذولة من مجلس النقابة السابق، فى دعم الأطباء البيطريين المعينين علي عقود المجازر، قامت النقابة العامة فى الفترة الماضية خلال شهريي سبتمبر وأكتوبر الماضيين بالتواصل مع كافة الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، حيث عدد الأطباء البيطريين تقريبا الذين ستحرك النقابة دعوى قضائية لهم بتثبيتهم على الباب الأول، إلى أكثر من 150 طبيبا بيطريا، ولن تألوا النقابة جهدا فى مساندة طبيب للحصول على حقه فى أى وقت.

ونوه إلى أن النقابة قامت بمراسلة وزارة المالية قسم التشريع المالى، لاستيضاح الأمر، و فى انتظار رد وزارة المالية حتى يتم تطبيق الحد الأدنى بشكل عادل لكل الأطباء البيطريين، بكل محافظات مصر ومديريات الطب البيطري، وذلك إثر تلقى النقابة العامة عدة مطالبات وشكاوى من الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، تضمنت عدم تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، مما دفع النقابة للتحرك مباشرة بمخاطبة وزير المالية، حتى يتم تفعيل قرار الحد الأدنى على كل البيطريين فى كافة ربوع مصر.

أما عن ترشيد الإنفاق، قال سليم إنه كان من ضمن الأهداف التى نادي بها أطباء بيطريين كثر، الاتجاه لترشيد الإنفاق بشكل ما حفاظا على موارد النقابة، وهناك تعاون كبير من كافة أعضاء المجلس فى هذا الاتجاه.

وبخصوص التعاون مع الجهات التنفيذية، أكد أن النقابة ستشهد خلال الفترة المقبلة تعاون وتقارب بين النقابة وبين الجهات التنفيذية، خاصة الأطباء البيطريين التنفذيين فى وزارة الزراعة و مختلف الوزارات التى بها أطباء بيطريين، إنطلاقا من توجه النقابة نحو التعاون بشكل قوى مع كافة الجهات التنفيذية المسئولة فى الدولة، خدمة لأهداف الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت سليم إلى أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى عدة محافظات، والتى أسفرت عن نجاح بعد زملائنا الأطباء البيطريين فى الدخول فى جولة الإعادة، لذا أرجو من كل زميل وزميلة أن يقوموا بأداء واجبهم الوطنى ودعم هؤلاء الزملاء حتى يكونوا عون لنا وسندا فى إقرار كافة التشريعات التى نحتاجها للمهنة ويكونوا سند لنا فى مجلس النواب فى إقرار هذه القوانين، ومنها على سبيل المثال: قانون مزاولة المهنة، وقانون الطب البيطرى الذى قد يعرض ضمن قانون الزراعة المصرى.

وعن ترخيص العيادات ومراكز بيع الأدوية، قال سليم إنه تم التوصل إلى قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة، لمراجعة كافة الإجراءات و الشروط الخاصة بترخيص العيادات البيطرية ومراكز البيع وتداول الأدوية البيطرية، لاتخاذ التوصيات الكفيلة بتيسيير سبل التراخيص على كافة الأطباء البيطريين فى كافة أنحاء مصر، تشجيعا لهم على السير فى هذا الاتجاه كمشروع يخدم الثروة الحيوانية فى مصر، ويكفل للأطباء البيطريين سبل الرزق وحياة كريمة.

وشدد على أن النقابة أقرت دعما ماديا بقيمة 2000 جنيها لكل عضو يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دعم اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تم دعم ما يقرب من 400 طبيب كدعم طبى واجتماعى.

أما عن التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، أكد سليم أن كثير من الأطباء البيطريين يتساءلون أين النقيب؟ لماذا لا يرد؟ ولماذا لا يتواجد على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل مكثف؟ الحقيقة نحن فى فترة البداية نعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل، ونتواصل مع كافة الجهات المسئولة، وطرحنا كافة الملفات خلال اجتماعاتنا لترتيب الأولويات وترتيب أى ملف نعمل به، وهناك جهد مبذول فى عدة ملفات فى الفترة الماضية، ستثمر فى الفترة المقبلة عن نتائج إيجابية تكون فى صالح المهنة وصالح الأطباء البيطريين.

وأكمل أنه تم الإتفاق بين النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة على الانتقال والاجتماع كل فترة فى محافظة مختلفة من محافظات الجمهورية، حتى نكون أكثر اتصالا وتلاحما مع الأطباء البيطريين فى كافة محافظات مصر، للاستماع إلى شكواهم، ومساعدتهم على حلها.