عضو "الأطباء البيطريين": "أرجل الفراخ" من أهم الكنوز.. تحمي من الهشاشة

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن "رجول الفراخ" تعد من أهم الكنوز المتواجدة في الحيوانات؛ لأنها تحتوي على معدل دهون أقل بكثير من المتواجد في الفراخ، فضلًا عن كونها تحتوي على فيتامينات خاصة بنمو الأعصاب، وفيتامين د.

وأضافت "زكي"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أكل "أرجل الفراخ" تساعد على الحماية من خشونة المفاصل، والهشاشة، فضلا عن احتوائها على الكولاجين وتأثيره على البشرة والشعر والأظافر، بجانب الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد.

وعن الإجراءات اللازمة قبل طهي أرجل الفراخ، شددت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة غسل الفراخ، فور الحصول عليها وقبل حفظها في الثلاجة؛ للقضاء على الفيروسات التي تتواجد عليها، عن طريق نقعها بماء وخل وليمون لفترة، ومن ثم وضعها داخل أكياس للحفظ، مؤكدة أن شائعات أضرار الغسل ليست صحيحة.

وأكدت شيرين زكي، أن كل ما يقال عن تطعيم الفراخ بهرمونات غير صحيح بالمرة؛ فالدواجن يتم حقنها بمضادات حيوية وبعض المحصنات، ولكن غير ذلك لا يحدث، كما أن دول شرق أسيا تعتمد على فوائد "رجول الفراخ" بشكل كلي، نتيجة احتوائها على فوائد مفيدة للبشرة والعظام.

وتزود "أرجل الدجاج" الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 المهم جدًا لصحة الخلايا العصبية، وهو المسؤول الرئيسي عن تنظيم النشاط الزائد، ويوفر حمض البانتوثنيك، كما أنها تحتوي على فيتامين د المهم جدًا لصحة الأطفال.