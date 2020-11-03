بدء صب أسقف الأخير بعمارات JANNA في ملوى الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور السابع علوي "الأخير"، بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والتى يتم تنفيذها بمدينة ملوى الجديدة بمحافظة المنيا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنّه جار تنفيذ 32 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالي 1024 وحدة سكنية بالمشروع، استكمالا للأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة، وفى إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بصعيد مصر.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوى والفشن الجديدتين، إلى الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور السادس علوي، إضافة إلى أعمدة الدور السابع علوي بإجمالي نحو 120 سقفا، و135 جنطة أعمدة جرى الانتهاء من صبها بالمشروع بكمية خرسانة حوالي 38000 م،3 حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 45٪ بالمشروع باستثمارات حوالي 175 مليون جنيه فى قطاعى الإسكان والطرق .

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى الانتهاء من أعمال المباني لنحو 55 دورا، وبدء أعمال التشطيبات من نجارة وكهرباء ودهانات في بعض الوحدات بالعمارات التي جرى الانتهاء من أعمال المباني بها، إلى جانب طرح أعمال تغذية المرحلة العاجلة من المدينة بالكهرباء من محطة محولات غرب ملوي، بعد موافقة شركة كهرباء مصر الوسطى على تغذية المرحلة الأولى بالكهرباء وجارٍ البت الفني.